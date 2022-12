A partir desta quinta-feira (22), o Encontro Regional de Veículos Antigos de Dourados/MS passa a constar no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, por força da Lei Estadual 6.011/2022.

A nova lei, de autoria do deputado Barbosinha (PP), foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje e inclui o evento que ocorre em Dourados toda primeira quinzena de maio, de cada ano.

Na apresentação da propositura, o parlamentar justificou que o Encontro Regional virou tradição e tem por objetivo “divulgar/fomentar a cultura do antigomobilismo agregando proprietários, admiradores e apaixonados por veículos antigos, seus familiares, através da promoção e participação em atividades de natureza social, recreativa, cultural, técnica e desportiva”. Confira a nova lei na íntegra clicando aqui.