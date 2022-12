Por força da Lei 6.010/2022, publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22), o novo subsídio para o cargo de vice-governador do Estado será fixado em R$ 35.462,27, a partir de 1º de janeiro de 2023. Na mesma data, o subsídio dos secretários de Estado passa a ser de R$ 34.398,40.

A nova lei, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, manteve o subsídio do governador. Portanto, o novo governador, Eduardo Riedel (PSDB), receberá o mesmo fixado para a gestão passada, R$ 35.462,27.

As correções dos subsídios ao novo vice-governador, Barbosinha (PP) e aos secretários de Estado, são inferiores aos da inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo justificativa da proposta para a nova lei. De janeiro de 2019 e dezembro de 2022, o IPCA variou 26,14%. O subsídio do vice-governador aumentará em 25% e dos secretários em 21,24%. Confira todos os detalhes da lei na íntegra clicando aqui.