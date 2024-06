Lei: Instituído Janeiro Branco, mês dedicado à saúde mental

Foi publicada a Lei 6.256 de 2024 , de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o Mês Janeiro Branco, a ser dedicado à realização de ações educativas para difusão da saúde mental. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (7).

Poder Público, iniciativa privada e outros setores da sociedade civil organizada deverão realizar campanhas de esclarecimentos e outras ações preventivas, a partir de mobilização na discussão da saúde mental.

Também poderão promover debates e iniciativas para o exercício da cidadania em prol das questões relativas à saúde mental e incluir nos eventos, calendários e atividades, a serem realizadas no decorrer do mês de janeiro, informações e mensagens educativas com foco no tema.