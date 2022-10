Foi sancionada a Lei 5.967, de autoria do deputado João Henrique (PL), que declara de Utilidade Pública Estadual o Instituto Guarda Animal, com sede no município de Campo Grande. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (31).

Trata-se de uma entidade de assistência social que atua desde 2018 na promoção do resgate de animais em situação de vulnerabilidade, oferecendo reabilitação para o retorno à convivência familiar e comunitária. Já foram realizados mais de 700 resgates e promovidas mais de 500 adoções.

“O istituto permaneceu em atividade mesmo diante das dificuldades que aumentaram significativamente em 2020, com o início da pandemia da Covid-19. No ano passado, foram feitos 126 resgates e 62 adoções. Com o amparo de quem apoia a causa, continuarão a levar dignidade aos animais que necessitam”, destacou o deputado autor da lei.