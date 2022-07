Mato Grosso do Sul passa a ter o Dia Estadual da Segurança do Paciente, a ser, anualmente, comemorado em 17 de setembro. A nova norma, de autoria do deputado Felipe Orro (PSD), foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira (12).

Conforme a Lei 5.923, o Poder Executivo deverá tomar as providências necessárias para que os estabelecimentos de saúde públicos de Mato Grosso do Sul, incorporem eventos ou atividades alusivas à data a seus calendários comemorativos.

Orro explicou que o objetivo da lei é a conscientização sobre as estratégias e ações adotadas para o estímulo e garantia da segurança na assistência à saúde.

O Dia Estadual da Segurança do Paciente também passa a integrar o Anexo do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010.