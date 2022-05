Foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (13), a Lei 5.877, de autoria do deputado Gerson Claro (PP), que denomina de “Dr. Gilberto Robalinho da Silva” o prédio destinado à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, no município de Paranaíba.

Graduado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), Gilberto Robalinho da Silva exerceu a advocacia de setembro de 1989 a janeiro de 1991, quando foi nomeado para o cargo de Defensor Público de 1ª Entrância na comarca de Anaurilândia/MS. Em junho de 1991, ingressou na carreira do Ministério Público do Estado. Passou pelas comarcas de Brasilândia e Corumbá, tendo atuado também, em substituição legal, nas comarcas de Bataguassu, Aparecida do Taboado, Sidrolândia, Terenos e Rio Negro. Como promotor de Justiça de Campo Grande, exerceu as funções de supervisor-geral das Promotorias de Justiça e de supervisor das Promotorias de Justiça Criminais. Também foi assessor especial do procurador-geral de Justiça no período de 23 de maio de 2000 a 14 de agosto de 2006.