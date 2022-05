Dois trechos da Rodovia MS-010 passam a receber denominações por força da Lei 5.870/2022, publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (6), por proposição do deputado Amarildo Cruz (PT).

O trecho que se inicia no Anel Viário de Campo Grande, até Rochedinho passa a ser denominada de Ministro Waldir dos Santos Pereira e o trecho de Rochedinho até o entroncamento com a Rodovia MS-244, passando pelo acesso a Furnas do Dionísio, passa a ser denominada de Dionísio Antônio Vieira.

A nova lei revoga a Lei 3.676/2009, que denominava com o nome do ministro o trecho completo de Campo Grande a Jaraguari. “Incluímos a homenagem ao ‘seu’ Dionísio Antônio Vieira e sua família, vindos de Minas Gerais após a abolição da escravatura, que levantaram as primeiras casas no quilombo que hoje é uma comunidade com mais de 130 famílias. No início do século XX, o comércio era praticado com a venda de produtos como querosene e sal e outro. Importante ressaltar que eles promovem o Festival Anual da Rapadura, que já foi declarado como patrimônio histórico do estado”, explicou o deputado. Confira a publicação na íntegra clicando aqui.