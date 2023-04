Leilão Outono Brahman Casa Branca tem alta procura e valorização da genética de qualidade

“Mais uma vez obtivemos sucesso na comercialização de animais Brahman Casa Branca. Nossas matrizes e reprodutores quebraram barreiras na pecuária nacional, atraindo novos criadores para a raça. A Casa Branca sente-se realizada em ser fonte de genética para o início de plantéis Brahman”, destaca Fabiana Marques Borrelli, diretora da Casa Branca.

Os animais ofertados pela Casa Branca no Leilão Outono Brahman são resultado de um intenso programa de melhoramento genético com foco em desempenho, esbanjando produtividade e funcionalidade. Além disso, os animais carregam consigo genes de linhagens históricas do Brahman.

Fabiana ressalta que “compartilhar genética melhoradora com os criadores, contribuindo para o aumento da qualidade do rebanho nacional é o grande objetivo da Casa Branca. “Nosso objetivo é ajudar a pecuária a ter cada vez mais qualidade. Para isso, selecionamos os animais com características produtivas que o mercado e os pecuaristas exigem”, finaliza.

Mais informações sobre o Leilão Outono Brahman podem ser obtidas pelo site: www.casabrancaagropastoril.com.br.