Lenda do Jiu-Jitsu, Robson Gracie morre aos 88 anos

Robson Gracie, lenda do jiu-jitsu, morreu aos 88 anos neste sábado (29). A informação foi confirmada nas redes sociais pela lutadora Kyra Gracie, neta de Robson.

“Hoje o Jiu-Jitsu se despede do Grande Mestre Robson Gracie, patriarca da Família Gracie e faixa vermelha. Eu me despeço do meu avô amado, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida”, escreveu a lutadora.

Filho de Carlos Gracie, estreou no vale-tudo em abril de 1957, contra Artur Emídio, vencendo por finalização. Ele ainda enfrentou Valdo Santana – irmão de Valdemar Santana – arquirrival de seu tio Helio Gracie de seu irmão, Carlson.

Na década de 1960, Robson chegou a ser contratado como guarda-costas do então governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola.

O enterro ocorre no domingo (30) no Palácio da Cidade, zona sul carioca, e será aberto ao público.

