O candidato a prefeito pelo MDB (partido Movimento Democrático Brasileiro) reuniu-se com representantes de profissionais da segurança patrimonial, responsáveis pelo cuidado com os órgãos públicos, os vigias do município, para ouvir demandas desta classe e apresentar as propostas para valorização da classe. No encontro, Lenilso ressaltou a importância da união desses profissionais e do reconhecimento do serviço prestado. “Esses profissionais, os nossos vigias, se capacitam e cuidam da segurança patrimonial, precisam ser valorizados”, afirmou.

A reunião foi produtiva e os temas abordados foram carga horária, descanso remunerado e reconhecimento dos profissionais, avaliou Carvalho, dando ênfase à melhoria necessária. O encontro contou com a presença da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju, Mara Rubia, assim como de outros representantes da instituição representativa.