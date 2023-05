Levantamento consolidado aponta aumento na safra de soja em Mato Grosso e novo recorde; 62 sacas/hectare

O mais recente levantamento para a temporada 2022/23 de soja no Estado foi concluído, trazendo a consolidação de crescimento que ficou em 5,6% em relação a safra passada. A informação é do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), no boletim semanal.

De acordo com o sensoriamento remoto, a área cultivada aumentou para 12,12 milhões de hectares. Em relação aos rendimentos, a produtividade foi consolidada em 62,31 saca/hectare (recorde na série histórica do instituto), aumento de 5,02% no comparativo anual.

O IMEA também informa que, essa foi pautada pela retomada das chuvas em Mato Grosso em dezembro, a manutenção das precipitações e o longo período de luz, que auxiliaram na recuperação fisiológica das plantas e no desenvolvimento do potencial produtivo das áreas tardias. Por fim, a produção foi firmada em 45,32 milhões de toneladas de soja, representando alta de 10,98% ante a safra 2021/22, caracterizando mais uma safra recorde para o Estado.