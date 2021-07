Depois de anunciar que estava abandonando o mercado de smartphones, a LG fabricante sul-coreana que focava unicamente em equipamentos eletroeletrônicos, anunciou que irá entrar do mercado automotivo. O anuncio veio após a empresa adquirir há alguns meses a empresa canadense Magna International, uma das principais fornecedoras de peças automotivas do mundo.

Segundo a companhia, a intenção da empresa é utilizar a experiência da Magna para fabricar componentes para carros elétricos, que podem ir desde centrais multimídia e carregadores por indução até motores completos. O anuncio movimentou o mercado de capital já que os canadenses possuem parceria com montadoras como BMW, Ford e General Motors.

Inicialmente o foco da parceria será mesmo o de fabricação de motor elétrico. Batizado de LG Magna e-Powertrain o propulsor será fabricado, inicialmente, em Incheon, na Coreia do Sul, mas é possível que fábricas sejam construídas em Michigan/EUA e Nanjing/China, para atender diferentes mercados de carros elétricos.

Com a posse de 51% das ações da Magna, a LG anunciou que deve os trabalhos já a partir de julho de 2021. Curiosamente, o mês também marca o fim da produção de celulares da marca, o que indica uma guinada interessante nos negócios. Os investimentos no setor de carros elétricos da LG deve somar US$ 8,8 bilhões nos próximos três anos, mostrando que muito em breve teremos muitos carros elétricos rodando com motor LG por aí.