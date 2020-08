A LG anunciou essa semana que a máscara com purificador de ar portátil fabricada pela empresa deve chegar aos consumidores finais ainda esse ano. Chamada de PuriCare Wearable Air Purifier, ela é equipada com filtros substituíveis semelhantes aos utilizados nos purificadores de ar domésticos da marca.

O produto, que foi implementado em hospitais de Seul, foi desenvolvido através de uma parceria da empresa com a Universidade de Seul. Segundo a fabricante, o PuriCare combina os ventiladores alimentados por bateria para ajudar o usuário a respirar.

A máscara possui sensores que detectam quando o usuário está inspirando ou expirando e ajusta a velocidade dos ventiladores de acordo com esses movimentos. Com uma bateria 820mAh, a PuriCare Wearable Air Purifier tem autonomia de até oito horas de uso no modo de baixa energia e apenas duas horas no modo de alta energia.

Com um formato ergonômico ela foi desenhada para não incomodar, mesmo após horas de uso. A empresa não esclareceu se a máscara filtra o ar e impede, por exemplo, que o usuário se contamine com o novo coronavírus (SARS-CoV-2), a única informação é que ela é eficiente no suporte da respiração.

A LG só declarou que alguns testes ainda estão sendo realizados, mas que, como toda máscara convencional, ela ao menos é capaz de mitigar a transmissão do vírus por meio das gotículas de saliva. A LG ainda não revelou preços e datas precisas de lançamento, mas afirmou que a PuriCare chegará a “mercados selecionados” no último trimestre de 2020.