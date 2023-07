Lia diz que primeiro semestre na Assembleia foi produtivo e de aprendizagem

A Deputada Estadual Lia Nogueira (PSDB) fez um balanço do primeiro semestre como parlamentar e considerou que o período foi muito produtivo no tocante ao trabalho desenvolvido e de aprendizado na Assembleia Legislativa. Lia Nogueira teve uma participação destacada em diversos setores com mais de 150 indicações para todo o Mato Grosso do Sul, construção e reformas de escolas e pontes na zona rural.

Lia também apresentou 10 Projetos de Lei, com destaque para o garante a presença de uma profissional do sexo feminino durante o procedimento que as mulheres estivem sedadas e inconscientes. “Isso pode evitar abusos durante os exames e cirurgias e dá dignidade para as pacientes”, disse ela.

Com cuidado especial para a Grande Dourados, Lia destinou mais de R$ 2 milhões para a saúde pública, educação e assistência social e esporte, sendo que R$ 1 milhão somente para a cidade de Dourados que atravessa um caos no setor de Saúde e é responsável por atender pacientes mais de 35 municípios do sul do Estado e fronteira com o Paraguai.

Os recursos destinados pela deputada irão beneficiar 25 postos de saúde, o Hospital a Vida, o Pronto Atendimento Médico (PAM), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Clínica de Atendimento da Mulher.

Lia Nogueira também encaminhou requerimento ao Promotor do Ministério Público Estadual, Ricardo Rotunno esclarecimento sobre a compra dos kits robóticas feita pela Prefeitura de Dourados e que se transformou em um escândalo nacional de desvio de recursos públicos e superfaturamento.

“Estamos cumprindo com o nosso papel que é ser fiscal dos recursos públicos e contribuindo com o crescimento do Mato Grosso Sul. Estamos auxiliando o Governo do Estado a fazer uma administração de crescimento e desenvolvimento econômico e social”, finalizou a deputada.