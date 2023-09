Lia Nogueira integra Frente Parlamentar em Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) tomou posse nesta quarta-feira, (13), como membro da Frente Parlamentar em Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias. O grupo deve articular e discutir junto ao Governo do Estado acerca da melhoria e qualidade de condições de serviços aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias em Mato Grosso do Sul.

A Frente tem a responsabilidade de promover debates, workshops, seminários, audiências públicas, entre outros, juntamente com a participação dos mais diversos segmentos de instituições de interesses da categoria; além de subsidiar, com pareceres, informações técnicas e dados estatísticos, as proposições de iniciativa legislativa de interesse da sociedade relacionadas ao tema.

“A Frente Parlamentar é onde damos as mãos para a sociedade e buscamos soluções para problemáticas em geral. Em Dourados, enquanto vereadora, uma das bandeiras que carreguei foi a da Saúde e a necessidade de um atendimento mais humanizado e de qualidade, para isso tivemos até mesmo embates com a administração municipal a fim de garantir melhores condições de trabalho e salário digno para aqueles profissionais que estão na ponta e fazem a ponte entre os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) e o poder público, que são os agentes comunitários e de combate de endemias”, mencionou a deputada.

Lia Nogueira destacou que os agentes comunitários e de controle de endemias vivenciam no dia-a-dia a realidade da população e podem pontuar diretrizes que favorecem à melhoria da Saúde Pública.

O grupo deve ainda estimular e valorizar os profissionais e buscar, junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado, investimentos para a capacitação dos profissionais, aquisição de equipamentos e veículos de locomoção e demais estruturas necessárias para o bom andamento das atividades dos profissionais.