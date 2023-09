Lia Nogueira pede a implantação de ciclovia entre Fátima do Sul e Vicentina

Considerando que a construção de ciclovias são obras de baixo custo a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), encaminhou ao DNIT em MS, Euro Nunes Varanis Junior, solicitando que seja feito um estudo de viabilidade técnica para implantação de ciclovia na BR-376, no trecho que liga Fátima do Sul a Vicentina.

A deputada destacou que a ciclovia impacta positivamente na mobilidade da população, principalmente para aqueles que utilizam a bicicleta como meio de transporte ou pratica ciclismo.

“Se nossa proposição for atendida, os moradores da região terão mais segurança para transitar na via, além de facilitar a mobilidade e incentivar a prática de exercício físico”, pontuou Lia Nogueira.