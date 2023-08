Lia Nogueira pede a recuperação da MS-286

A falta de pavimentação asfáltica tem gerado queixas recorrentes dos agricultores e pecuaristas que transitam pela região conhecida como “Malacarnes”, em Amambai. Por conta disso, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) solicitou ao Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a destinação de recursos para a realização de obras de pavimentação asfáltica no trecho de 40Km entre as rodovias MS-485 e MS-286.

No pedido, a deputada reforçou que, além de auxiliar os produtores rurais, a recuperação da via vai facilitar também o transporte escolar dos alunos e o deslocamento dos moradores até os municípios de Amambai e Aral Moreira.

“Esse é um anseio antigo dos moradores da região, trazido pela vereadora Janete Córdoba (PSDB), e vai beneficiar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. Acredito que esse é um pedido que nosso governador Eduardo Riedel deve atender com carinho, pensando no crescimento do nosso Estado”, acrescentou Lia Nogueira.