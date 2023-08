Lia Nogueira prestigia cinquentenário de escola estadual, em Dourados

Prestigiando a educação douradense, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) participou, no sábado (12), da comemoração dos 50 anos da Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso que, atualmente atende cerca de 1200 alunos, nos três turnos.

“A escola faz parte da história de Dourados, contribuiu, por meio da Educação, com o desenvolvimento da nossa cidade e continua fazendo a diferença, agora com a educação inclusiva”, parabenizou a deputada lembrando o fato da escola ter obtido a melhor nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2021, entre as unidades escolares da rede estadual do município.

Lia Nogueira falou ainda sobre a importância do cuidado que o poder público deve ter com a Educação, como instrumento de transformação da sociedade. “Precisamos estar atentos às necessidades das escolas. Estamos em processo de viabilização de R$50 mil, de emendas parlamentares, para ajudar a escola a continuar sua história. Este montante vai ser destinado à adequação do laboratório de informática, com a aquisição de equipamentos”, destacou.