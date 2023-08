Deputada Lia Nogueira reafirma pedido de veículo para CREAS em Amambai e alega que denúncia de falha no transporte partiu de funcionário da Assistência Social do município

A parlamentar que é do mesmo partido do prefeito de Amambai, Edinaldo Bandeira, diz que recebeu com surpresa e desapontamento as declarações ofensivas publicadas pela assessoria da administração municipal, sem que ao menos fosse contactada para esclarecer dúvidas ou possíveis inverdades.

A parlamentar se pronunciou hoje(29) a respeito de uma nota emitida pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Amambai e publicada em algumas mídias do Estado. Em nota, a assessoria da administração municipal, com declarações que teriam sido feitas pelo prefeito de Amambai, Edinaldo Bandeira (PSDB), usa de termos depreciativos para colocar em questionamento tanto o trabalho da parlamentar, quanto em relação a profissão de jornalista, a qual Lia Nogueira exerce e possui graduação.

Conforme o release distribuído pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Amambai, a Deputada Estadual, que é do mesmo partido do prefeito, teria distorcido as informações sobre o atendimento da Assistência Social do município. A mesma publicação, ainda diz que a parlamentar teria levantado inverdades sobre a falta de cobertura do CREAS (Centro de Referência e Assistência Social) no que diz respeito ao transporte de funcionários e principalmente usuários. Lia Nogueira, reforçou que em momento algum colocou em questionamento o trabalho prestado pela Prefeitura de Amambai, pelo contrário, o pedido ao Governo do Estado e a administração municipal, por meio de indicação foi no sentido de viabilizar recursos para aquisição de um veículo em boas e seguras condições de transporte.

De acordo ainda com a parlamentar, a indicação apresentada na semana passada durante sessão na Assembleia Legislativa, foi elaborada por sua assessoria, após colherem informações de usuários da Assistência Social. As supostas falhas no transporte dos funcionários do CREAS e das famílias assistidas em Amambai, foram denunciadas pelo servidor da Assistência Social, Sergio Roberto Gallo, que inclusive contactou com um dos assessores da Deputada e solicitou que a parlamentar acabasse por intervir.

Vale ressaltar ainda que, a mesma indicação, foi também apresentada à Deputada pela vereadora de Amambai, Janete Córdoba (PSDB). “O que busquei foi empenhar esforços para ajudar a levantar recursos para a aquisição de um veículo em condições de garantir a segurança de funcionários e usuários do CREAS, para que o atendimento em Amambai não ficasse comprometido. Nosso mandato tem como lema, a assistência aos mais vulneráveis, não questiono a atuação do prefeito, até porque ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo e muito menos irei apontar possíveis falhas da sua administração”.

Lia Nogueira encerrou dizendo que seu mandato está à disposição da população de Amambai e de todo o Mato Grosso do Sul, e que qualquer erro que tenho ocorrido por parte de sua assessoria, está disposta a fazer a devida reparação. Em relação as publicações depreciativas feitas pela assessoria do prefeito de Amambai, Edinaldo Bandeira, a Deputada Estadual lamentou as declarações e afirmou estar aberta ao diálogo até porque, assim como o prefeito, a parlamentar defende a democracia e a transparência na política.