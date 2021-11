A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) liberou o acesso a região do Pantanal do Nabileque pela estrada MS-243, em Miranda, onde o tráfego havia sido interrompido para reforma da primeira ponte de madeira (próxima a Fundação Bradesco, a partir da BR-262). A interdição ocorreu no dia 18 e novembro devido a avarias na estrutura e fundação da ponte, conforme informou o gerente regional da agência em Corumbá, Luiz Mário Anache. “Aproveitamos a paralisação do tráfego para realizar uma ampla reforma na ponte”, explicou. Com a interdição, o tráfego foi desviado para a MS-325 (Estrada do Caradanzal), estendendo a distância para retornar à MS-243 por mais 120 km. As duas estradas dão acesso a um dos principais centros produtores de pecuária do Pantanal, entre os municípios de Miranda, Corumbá e Porto Murtinho.