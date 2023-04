Libertadores: Flamengo vence na estreia de Sampaoli com grande atuação de Pedro

O Flamengo se reabilitou na Copa Libertadores. Na estreia do técnico Jorge Sampaoli, o Rubro-Negro não teve trabalho para vencer o Ñublense-CHI, no Maracanã, por 2 a 0, com o dedo do argentino.

Optando por um esquema com três zagueiros, com Marinho de ala, o Rubro-Negro venceu a primeira partida na competição continental. O camisa 31, inclusive, deu duas assistências para Pedro marcar ainda no primeiro tempo e definir o jogo.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro, quando encara no domingo (23), às 11h, o Internacional, no Beira-Rio. No nacional, o Fla venceu o primeiro jogo por 3 a 0, diante do Coritiba. Já o Ñublense, que chegou a duas derrotas em dois jogos na Libertadores, volta a campo no dia 24, diante do Audax Italiano, pelo Campeonato Chileno. A equipe é a 10ª colocada na competição.

Pela Libertadores, o Fla recebe o Racing-ARG, no dia 4 de maio, enquanto os chilenos jogam em casa contra o Aucas-EQU, no dia 2.

Efeito Sampaoli logo no primeiro tempo

Ainda é muito cedo, mas o efeito Jorge Sampaoli já parece surtir efeito logo nos primeiros 45 minutos. E não foi nem a questão da vantagem construída — com facilidade — na primeira etapa. O argentino iniciou a partida com uma formação diferente, colocando Pedro e Gabigol juntos no ataque e Marinho, a grande surpresa, como ala direito. Atuando com três zagueiros, o camisa 31 teve liberdade para jogar.

E essa liberdade foi premiada. Em cobrança de falta precisa, Pedro desviou para o fundo do gol e abriu o marcador, logo aos 14 minutos. Atacando sempre pela ponta direita, Marinho foi mais uma vez decisivo ao encontrar Pedro novamente para ampliar antes do fim da etapa inicial.

O Fla pressionou e chegou perto de marcar o terceiro, enquanto o Ñublense apenas assistia a exibição de gala no primeiro tempo de Sampaoli no comando.

Flamengo mantém ritmo, mas tem gol anulado

O Flamengo voltou para a segunda etapa mais devagar. Com o resultado na mão, a equipe seguiu pressionando o Ñublense, mas errando muito na definição das jogadas. Vendo isso, Sampaoli utilizou a etapa complementar para fazer testes. O treinador saiu do 3-5-2 e colocou o time no 4-4-2, com as entradas de Wesley, Cebolinha e Everton Ribeiro.

O Rubro-Negro manteve as melhores chances, mesmo com o técnico do Ñublense fazendo as cinco alterações permitidas, a equipe chilena sequer ofereceu perigo e o Flamengo continuou pressionando. Gabigol e Pedro tiveram chances de ampliar, mas desperdiçaram. Coube a Everton Ribeiro aproveitar um belo passe de Gabriel para marcar. Porém, o árbitro foi chamado pelo VAR, mesmo do lado do lance, e anulou por falta do camisa 7.