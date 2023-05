Libertadores: Internacional cede empate para o Nacional-URU no fim do jogo

O Internacional até foi superior ao Nacional em boa parte do jogo, mas acabou cedendo um empate de 2 a 2 nos minutos finais da terceira rodada do grupo B da Copa Libertadores. Os gols colorados foram marcados por Mercado e De Pena. Já os uruguaios balançaram as redes com Zaballa e Noguero.

Com o resultado, o Nacional segue na liderança agora com sete pontos. O Inter se mantém vice com cinco. Às 23h, Independiente Medellín e Metropolitanos se enfrentam fechando a rodada da chave.

Como foi o jogo

Com quase 37 mil torcedores no Beira-Rio, não demorou muito para o Inter aproveitar a atmosfera de noite de Copa Libertadores em casa para abrir o placar. Aos 10 minutos, Mercado aproveitou a bola após a cobrança de escanteio de Wanderson e marcou de cabeça. 1 x 0 para o Colorado.

Sob chuva e frio, o time de Mano Menezes ia pressionando os uruguaios em campo. Aos 19, Maurício bateu e o goleiro Rochet espalmou. Aos 22, o Inter poderia ter feito um dos gols mais bonitos da competição quando Alemão driblou os marcadores e mandou – de calcanhar – para Wanderson, que errou a mira. Aos 27, Alan Patrick fez o goleiro uruguaio trabalhar mais uma vez, ao espalmar outra bola.

O Colorado foi caindo de produtividade no final da primeira etapa e viu o Nacional crescer. Aos 37 minutos, Zabala igualou para o time visitante batendo no canto do goleiro Keiller. Inter 1 x 1 Nacional. Aos 44, os uruguaios quase aumentaram o placar, mas o goleiro colorado salvou.

Segunda etapa

O Nacional levou perigo ao Colorado logo no início da segunda etapa. Aos seis minutos, Ramírez marca para os uruguaios, mas cometeu falta em Mercado. Gol anulado. Aos 16, Igor Gomes bateu por baixo mas Rochet segurou.

Em seguida, ambos técnicos promoveram mudanças. Mano chamou Bustos e Pedro Henrique para os lugares de Igor Gomes e Wanderson. De tanto tentar, aos 31 minutos atacante Pedro Henrique conseguiu marcar o gol, que foi anulado, pois a bola pegou no braço do atacante. Precisando vencer, Mano Menezes colocou mais atacantes no time. Lucca e Luiz Adriano entraram nos lugares de Maurício e Alemão.

O recém-chegado Lucca teve, pela terceira vez, participação direta no gol da vitória colorada na Libertadores. Aos 37, Luiz Adriano tocou para o jovem que cruzou e achou De Pena, e o uruguaio fez o segundo gol colorado. Inter 2 x 1 Nacional.

Com mais seis minutos de acréscimo, o Nacional marcou o gol do empate aos 45 minutos com Noguera, cabeceando entre os zagueiros Mercado e Vitão, do Inter.

Internacional 1 x 0 Nacional-URU

Inter: Keiller; Igor Gomes (Bustos, 18min 2ºT), Vitão, Mercado, Renê; Campanharo (Matheus Dias, 39 2ºT), De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique, 18min 2ºT); Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Nacional-URU: Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Cándido; Rodríguez D, Rodríguez Y (Montiel, 17min 2ºT), Zaballa, Trezzo, Pereiro (Fagúndez, 17 min 2ºT) e Ramírez (Damiani, 34min 2ºT). Técnico: Álvaro Gutiérrez.

Gols: Mercado (10min, 2ºT), Zaballo (37min, 1ºT), De Pena (37 min, 2ºT), Noguera (45min 2ºT)

Cartões amarelos: Wanderson (07min, 1ºT), Campanharo (24min, 1ºT), Pereiro (30min, 1ºT)

Público: 36.791 pessoas

Renda: R$ 1.256.839,00

Motivo: terceira rodada da fase de grupos Copa Libertadores

Data e horário: 03 de maio de 2023 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti e Diego Bonfa (ARG)

Árbitro de vídeo: Silvio Trucco (ARG)