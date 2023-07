Licenciamento de veículos com placas de final 6 deve ser pago até o fim de julho

Vítima correu para fugir do acusado com a filha de um ano no colo, mas isso não impediu que fosse golpeada diversas vezes com uma faca

Em um intervalo de dois dias Campo Grande registrou mais um feminicídio no começo da manhã desta sábado (1º), quando Natali Gabrieli da Silva Souza, de 19 anos, foi morta pelo marido Cléber Corrêa Gomez a facadas, de 30 anos.

O crime aconteceu na Rua Leopoldina de Queiroz Maia, no Jardim Lageado, e o autor foi preso em flagrante pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) e encaminhado para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), onde prestou depoimento.

Ainda de acordo com as informações policiais, a mulher foi esfaqueada pelo marido enquanto fugia da residência onde o casal morava. Ela carregava a filha de um ano e quatro meses no colo, mas nem isso impediu o homem de golpear a mulher diversas vezes até que caísse morta a poucos metros da residência.

A criança é fruto do relacionamento do casal e foi acolhida por familiares da vítima após a morte da mãe.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, os vizinhos informaram quer as brigas entre os dois eram constantes, especialmente quando ingeriam bebidas alcoólicas. Inclusive, o irmão do acusado, que também conversou com os policiais, disse que na sexta-feira (30), aconteceu um desses momentos.

Ainda segundo ele, o casal bebeu a noite toda na companhia de amigos e, por volta das 4h30 de hoje, Natali e Cléber começaram a brigar, quando começaram a quebrar objetos da casa onde moravam.

O cunhado da vítima se recorda de que quando já estava em casa, que fica vizinha a do casal, viu Natali passando com a cabeça machucada, quando o Cléber veio atrás com um faca e a esfaqueou até que ela morresse.

Depois de matar Natali o homem fugiu, mas foi preso na casa da irmã, próximo ao local do crime. Ele acabou confessando o crime, foi preso em flagrante e encaminhado para a Deam.

A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher irá convocar uma entrevista coletiva para informar mais detalhes do crime.

FEMINICÍDIO EM CAMPO GRANDE

Na quinta-feira, foi registrado o quarto feminicídio consumado em Campo Grande. Desta vez, a vítima foi Brenda Possidonio de Oliveira, de 25 anos, que foi morta pelo então marido Lyennan Camargo de Mattos Oliveira. O crime aconteceu na presença do filho pequeno da mulher.

De acordo com as delegadas Elaine Cristina Ishiki Benincasa e Analu Lacerda Ferraz, que acompanham o caso na Deam, o filho chegou a pedir socorro para a mãe e, após ser acolhido por uma vizinha que o tirou da cena do crime, ainda perguntava se havia conseguido salvar sua genitora.

“A criança saiu batendo nos portões de todos os vizinhos, pedindo ‘socorro, salva a minha mãe’, mas não conseguiu”, contou a delegada.

Uma das vizinhas disse à polícia que não acompanhava o relacionamento do casal e não ouviu a discussão que antecedeu o crime, mas ouviu a criança pedindo que alguém ajudasse sua mãe “porque iriam matar ela”.

Apesar de ter ter registro policial por furto e roubo e também outro por violência doméstica contra outra mulher em 2017, as delegadas afirmaram que Brenda ainda não tinha registrado qualquer denúncia contra o acusado.

O homem chegou a confessar o crime para a mãe da vítima, dizendo que agiu por ciúmes e para um vizinho, ele disse que a vítima tentou matá-lo com uma faca.

As investigações do crime continuam para apurar se o crime foi premeditado ou se ele realmente agiu em legítima defesa.

