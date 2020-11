SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Operação conjunta da polícia na tarde de segunda-feira (23) resultou na prisão de um líder de facção criminosa no município.

Foram presos dois homens, de 31 e 33 anos, suspeitos de serem os executores do homicídio. Durante mais de um mês, A Polícia Civil após investigações, com diversas diligências, para elucidar o crime. Dois adolescentes procuraram a delegacia para confessar a autoria do crime, entretanto, a investigação demonstrou que eles estavam assumindo o crime para fins de dificultar a investigação por parte da polícia, bem como para afastar a responsabilidade dos verdadeiros autores, a mandado de facção criminosa atuante no estado.

Pela investigação ficou demonstrado que o homem de 31 anos foi o executor dos disparos, que matou a vítima, e que o outro, de 33 anos, foi o comparsa de toda a ação delituosa. Os dois, membros de facção criminosa. Diante dos elementos colhidos no inquérito, foi representada pela prisão preventiva dos envolvidos e por mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, na residência do suspeito de 31 anos foi localizada uma arma de fogo, munições, caixas de cigarro e R$ 11.139,00 em espécie, oriunda de atividade ilícita, sendo realizada a prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, bem como será instaurado inquérito para apuração de lavagem de dinheiro.