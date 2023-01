Líder do PCC; Marco Willians Herbas Camacho conhecido como “Marcola” foi transferido na quarta-feira (25) da penitenciária federal de Porto Velho para a penitenciária federal de Brasília. A informação foi confirmada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A operação de transferência foi coordenada pela Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça e realizada sob forte esquema de segurança. O motivo da mudança de prisão, segundo revelou o Ministro, seria um suposto plano de fuga de Marcola do presídio.

O Governo do Distrito Federal está “apreensivo” com a transferência de “Marcola” para Brasília. A governadora em exercício, Celina Leão, disse que apesar de não caber ao GDF a decisão da transferência do preso, o governo recebeu a notícia com apreensão e espera que Marcola fique na capital por pouco tempo.

“O Governo do Distrito Federal recebe com muita apreensão, mas entendendo também que precisa neste momento receber o Marcola. É um momento de muita dificuldade, mas nós estamos ponderando talvez que esse tempo que ele fique aqui seja reduzido para rapidamente estabilizarmos toda essa situação”, disse a governadora em exercício.