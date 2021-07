Com o fim das atividades do primeiro semestre da Câmara Municipal, o Poder Legislativo Municipal instalou a Comissão de Recesso para atuar em regime de plantão durante as duas semanas de recesso parlamentar. O vereador Beto Avelar (PSD), que é líder do prefeito Marquinhos Trad, faz parte do grupo por entender que é necessário estar disponível para qualquer emergência em relação aos projetos da Prefeitura ou convocações para sessões extraordinárias.

“Vivemos um momento em que há o avanço da vacinação e a retomada do crescimento econômico. É necessário estar atento para qualquer medida que possa ser adotada em relação aos projetos emergenciais que a Prefeitura possa encaminhar para análise dos vereadores e eventual convocação emergencial. E neste aspecto faço a interlocução entre a Câmara e o prefeito Marquinhos Trad”, destaca Beto Avelar.

Beto Avelar explica que, mesmo sem as sessões parlamentares, os trabalhos nos bairros continuam normalmente. “Ainda continuo percorrendo bairros, encaminhando as necessidades da população para o prefeito, participando de reuniões com os secretários municipais e fiscalizando as ações do Poder Executivo. Os trabalhos de vereador nas ruas de Campo Grande transcorrem normalmente neste período”, conclui o vereador Beto Avelar.

Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, a próxima sessão plenária acontece no dia 3 de agosto.