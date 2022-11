O ex candidato à vereador e deputado, Marcos Bocato foi detido na manhã deste sábado (12) após tentar atropelar alguns manifestantes que estavam na frente da 3° Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas.

Carro de Bocato, que tentou atropelar manifestantes, com um adesivo do presidente eleito Lula (PT). (Redes Sociais)

Bocato, que foi candidato nas eleições de 2000, 2004, 2006, 2008, 2012 e 2014, onde concorreu como deputado estadual pelo PCdoB, alcançando 0,05% dos votos, furou a barreira feita na frente do exército, e tentou atropelar os manifestantes que estão no local, entre eles, crianças e idosos, que não se feriram. Um dos cones usados para sinalização ficou embaixo do carro do ex-candidato que, em seguida, foi cercado e impedido de fugir até a chegada da Polícia Militar.

Um vídeo que circula nas redes sociais gravado por um dos manifestantes, flagra o momento em que Bocato discutia com quem estava no local dos protestos, onde segundo ele, o mesmo passa diariamente pela região ofendendo quem está por ali.

O ex-candidato foi preso e levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde foi autuado por tentativa de homicídio triplamente qualificado premeditado e com motivo torpe e direção perigosa e após ser ouvido, assinou um termo e foi liberado. Momentos depois, em seu Facebook, onde Bocato é ativo, fez uma postagem, dizendo que “Comigo fascista não se cria”, se referindo aos manifestantes na frente da 3° Bateria AntiAérea.

Postagem de Bocato, onde se referia à manifestantes. (Facebook)

Sua rede social também possui alguns posts de apoio ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apoio à alguns candidatos do partido em Mato Grosso do Sul, e mensagens de ódio contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), onde em um desses, desejava que “fosse verdade” uma imagem falsa em que o mandatário da nação estaria morto.

Marcos Bocato com o ex-candidato ao Senado por MS, Tiago Botelho (PT). (Redes Sociais)

Marcos Bocato também é alvo de alguns processos na Justiça por sua ligação à movimentos sem teto. Uma ação do Município de Três Lagoas contra ele, que é defendido por seu próprio filho, onde estaria envolvido na invasão do bairro São João corre no Tribunal de Justiça de Três Lagoas, que determinou recentemente à reintegração da posse do local.

Post de Marcos Bocato onde se refere à uma “fake news” sobre o presidente Jair Bolsonaro. (Facebook)

CRÉDITOS: SITE CAÇULA FM 96,9