Líder recebe pedido e deputado está oficialmente fora de bloco da base

O deputado Zé Teixeira (PSDB) está, oficialmente, fora do G8, um dos blocos da base de Eduardo Riedel (PSDB) na Assembleia Legislativa.

A reportagem antecipou a saída do deputado no mês passado, mas só nesta terça-feira o deputado recebeu um “aceite” do líder do bloco, Jamilson Name (PSDB).

Os deputados da base tentavam convencer o colega de permanecer no bloco, mas sem sucesso. Indagado sobre possível fim do bloco, Jamilson disse que não substituirá neste ano, mas que no próximo, provavelmente incluirá alguém do outro bloco, que tem 10 deputados.

Zé Teixeira anunciou a saída por insatisfação com a falta de espaço. Ele reclamou que não foi ouvido para composição do bloco e que aliados do interior, que atuaram na campanha e estavam no governo foram exonerados e não retornaram aos cargos.

Apesar de anunciar a saída, o deputado não disse que sairá da base de sustentação de Riedel. Todavia, ponderou que sempre agiu de maneira independente.

Os blocos foram criados na Assembleia para ocupar mais espaços nas comissões. Cada bloco, com oito deputados, tem direito a indicar duas das cinco vagas. Com os dois blocos, o governo dominou todas as comissões, visto que os 18 pertences a base.

