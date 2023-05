Liderada pela primeira-dama, campanha “Seu Abraço Aquece” faz triagem e inicia doações na próxima semana

Com mais de 128 mil cobertores e peças de roupas doadas pelos servidores estaduais, instituições e empresas parceiras do Governo do Estado, o trabalho entra na fase da separação dos itens. Já a entrega das doações começa na próxima semana em Mato Grosso do Sul.

A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem” e os voluntários realizam a triagem no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

“O volume de doações foi muito grande, por isso precisamos auxiliar neste trabalho. Felizmente recebemos excelentes itens e quase tudo poderá ser entregue a quem precisa. A triagem já é realizada e as doações começam na próxima semana”, disse Mônica.

A separação das peças também é realizada pelo Instituto Amigos do Coração, uma das entidades que serão beneficiadas com os agasalhos arrecadados na campanha. A Organização não-governamental atua desde 2012, no amparo e assistência a pessoas necessitadas, em especial indígenas e ribeirinhas. Entre os projetos sociais realizados pela instituição está o “Devolvendo Sorrisos”, que beneficia comunidades indígenas nos municípios de Campo Grande, Antônio João e Amambai, com mais de 16 mil pessoas beneficiadas.

Para os servidores, o trabalho é a continuação da campanha e uma forma de continuar ajudando a população de Mato Grosso do Sul. “Eu atuei como multiplicadora e conseguimos dobrar a quantidade de itens doados este ano. É uma alegria poder ajudar e também ver que muitas peças estão em excelente estado e outras são novas. As pessoas realmente decidiram ajudar”, afirmou Anahi Bigarella, que trabalha na ouvidoria da AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul).

Roberta Izepi, atua no setor de Recursos Humanos do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), e também relata o aumento expressivo das doações e o trabalho de triagem. “A separação é importante para podermos organizar e entregar conforme a necessidade das pessoas. São muitos itens, especialmente cobertores e roupas”.

O objetivo inicial da campanha era arrecadar entre os servidores estaduais peças de roupas e cobertores para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade. Contudo, a ação cresceu e ganhou o apoio de 64 entidades, entre elas instituições de ensino, igrejas, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Fiems (Federação das Indústrias do Estado de MS), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e outras.

Outras 218 entidades filantrópicas que prestam serviços de amparo às comunidades serão beneficiadas com as arrecadações da campanha. A seleção ocorreu por meio de cadastro, com foco na transparência do processo.

O encerramento da campanha “Seu Abraço Aquece” ocorreu na quinta-feira (25), no Instituto Amigos do Coração – que fica na Avenida Júlia Maksoud, n. 1.851, no Bairro Monte Castelo.

Porém, as doações podem continuar a ser feitas nos locais parceiros – órgãos públicos, igrejas, instituições de ensino. “Os lugares vão ficar com as caixas para receber roupas e cobertores. Quando mais arrecadarmos, melhor. Além dos pontos de arrecadação em Campo Grande, é importante lembrar que as doações também podem ser feitas no interior, os postos estão nas sedes dos Bombeiros e Polícia Militar”, finalizou Mônica Riedel.