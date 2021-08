Em comemoração ao dia do advogado, o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) presidiu a sessão solene para entrega da Medalha do Mérito Advocatício Jorge Antônio Siufi, nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. A solenidade, que nesse ano foi realizada de maneira mista em virtude dos protocolos de biosseguranca, homenageou operadores do direito que prestam relevantes serviços para o judiciário sul-mato-grossense.

“Nessa noite homenageamos profissionais que escrevem a história da advocacia. Quando menino sonhava em ser médico, porém, com o passar do tempo comecei a acompanhar o Tribunal de Júri e passei a entender que o direito de liberdade era tão importante quanto o direito a vida. Não levamos nada dessa vida, deixamos um legado e todos que estão aqui deixam um belo legado na história da advocacia”, afirmou Lidio Lopes.

A homenagem foi instituída por meio da Resolução 43/2012. De acordo com o deputado Lidio Lopes, “o bacharel em direito possui o conhecimento necessário para proteger o interesse da sociedade, por esse motivo tem o papel social de garantir uma sociedade aonde se respeite os direitos constitucionais de cada pessoa” acrescentou durante seu discurso.

Os homenageados da noite foram: Fernando Miceno Pinese, Luis Fernando Lopes Ortiz, Gilson Adriel Lucena Gomes, Márcia Aparecida Perez Herédia Miotto, Wilton Celeste Candelório, Felipe Cazuo, Renato de Aguiar Lima Pereira, Ary Raghiant Neto, Angelo Sichinel da Silva, Márcio Rômulo dos Santos Saldanha, Thiago Bezerra Vaz, Osmar Baptista de Oliveira, Décio José Xavier Braga, Rachel Magrini, Ana Carolina Ali Garcia, Edna Regina Alvarenga Bonelli, José Roberto Texeira Lopes, Alfredo Cândido Santos Ferreira, Stheven Ouríveis Razuk, Rubens Ramão Apolinário de Souza, Eliton Carlos Ramos Gomes, Neli Bernardo de Souza e Alberto Orondjian.