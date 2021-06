O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) protocolou nesta terça-feira, o projeto de lei que estabelece a prioridade para a vacinação contra a COVID-19 aos profissionais do setor de jornalismo e comunicação social no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul que executem suas atividades profissionais de modo presencial. A obrigatoriedade na qual o projeto refere-se aos jornalistas, repórteres cinematográficos, repórteres fotográfico, assessoria e produção multimídia.

Como justificativa Lidio Lopes destaca que esta classe profissional é responsável por buscar, investigar, redigir e transmitir notícias, através dos meios de comunicação, ou seja, são profissionais que atuam diariamente na linha de frente, em que a exposição acaba sendo inevitável, o que por si só coloca a vida deles em risco constante de contaminação e ainda se tornam propagadores involuntários do vírus.

“É preciso garantir a vacinação dos grupos prioritários já existentes e também desses profissionais, que estão trabalhando em exposição, e não pararam um só dia durante todo o período de pandemia, garantindo o funcionamento de setores essenciais”, explica Lidio Lopes.