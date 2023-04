Lidio Lopes ressalta importância de retomada da Expogrande em 2023

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) participou na última quinta-feira (13/04) da cerimônia de abertura da 83ª edição da Expogrande 2023. A feira segue até o dia 23 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, e deve movimentar mais de R$ 100 milhões com leilões, venda de ingressos dos shows e comercialização de estandes.

Lidio Lopes também prestigiou a abertura do estande da prefeitura de Campo Grande na Expogrande, que está oferecendo oportunidades para que empresários e autoridades possam conhecer as últimas tendências e inovações do mercado de negócios, com realização de palestras e workshops.

“Como sul-mato-grossense é com muita alegria que vejo a volta da Expogrande na nossa capital, uma oportunidade para divulgar e fortalecer o agronegócio no Estado além de proporcionar entretenimento para as famílias”, destaca o deputado.

Desde 1930 a feira agropecuária conta com diversas atrações e, neste ano, irá trazer de volta a Barraca da Veterinária, que terá programação fechada com shows regionais, espetinho e comidas típicas, além da Fazendinha, que conta com espaço próprio para as crianças que poderão ver mais de dez espécies de animais e participar de brincadeiras lúdicas.