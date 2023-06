Lidio Lopes solicita aquisição dos aparelhos de hemodiálise para Bela Vista

Visando atender as demandas do Estado, o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou indicação ao Executivo Estadual solicitando acordo de cooperação entre os poderes executivos estadual e federal a fim de destinação de recursos visando à aquisição de seis aparelhos de hemodiálise, para atender os pacientes do Município de Bela Vista.

Vale salientar que a hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina.

“Nós sabemos que a saúde é primordial a população sul-mato-grossense, a destinação destes equipamentos ao município supracitado levará a assistência necessária com maior qualidade e comodidade a todos os pacientes que procuram por este atendimento da saúde pública”, explica o deputado.