Lidio Lopes solicita instalação de redutor de velocidade próximo ao frigorífico de Naviraí

Atendendo reivindicações da população local, o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) encaminhou indicação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, do Mato Grosso do Sul, DNIT solicitando a instalação de redutor de velocidade na altura do km 02 da BR-163, próximo à entrada e saída da Unidade Friboi do município de Naviraí.

“A instalação do quebra-mola garantirá maior agilidade no trânsito e segurança para quem transita diariamente na região”, destaca o deputado na indicação. Conforme o deputado, o pedido foi feito pelos colaboradores do referido frigorífico devido aos inúmeros acidentes que ocorrem no local, tendo em vista que a empresa conta com um número de aproximadamente 1.300 (mil e trezentos) funcionários diretos. O referido trecho suporta um grande fluxo de veículos de pequeno e grande porte, os motoristas transitam em altíssima velocidade, razão pela qual, pedestres e motoristas sentem dificuldades para atravessar a referida localidade.