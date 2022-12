Durante a sessão plenária desta quinta-feira o deputado Lidio Lopes (Patriota) solicitou estudos de viabilidade para manutenção e recuperação com “operação tapa buracos” da MS – 040 – que ligam os Municípios de Campo Grande à Santa Rita do Pardo.

A indicação foi enviada ao governador Reinaldo Azambuja, após o deputado receber as reivindicações dos moradores que utilizam diariamente as estradas para deslocamento entre os municípios da região. “Encaminhamos o pedido de manutenção feito pela população do município, devido à situação em que se encontram a rodovia, havendo relatos de buracos que chegam a atravessar a via de um lado a outro, assim podendo ocasionar acidentes e trazendo prejuízos”, justifica Lidio Lopes.