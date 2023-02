Deputado estadual pelo quarto mandato consecutivo e eleito com 32.412 votos, Lidio Lopes (Patriota), tomou posse na última quarta-feira (1º) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

“Hoje estamos iniciando um novo mandato e com a benção de Deus, juntamente com a experiência na atuação legislativa, vamos continuar fazendo o melhor por Mato Grosso do Sul e atendendo as reinvindicações dos municípios.”, afirmou.

Na solenidade os parlamentares diplomados prestaram termo de posse, firmando o compromisso de guardar as constituições da República e do Estado e desempenhar, com lealdade, dedicação e honestidade, o mandato confiado pelo povo de Mato Grosso do Sul.

Estiveram presentes na cerimônia o governador do estado Eduardo Riedel (PSDB), o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Carlos Eduardo Contar, o procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Lacerda, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Jerson Domingos, e diversas autoridades estaduais e municipais, além dos familiares dos parlamentares.