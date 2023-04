Liga dos Campeões: Vini Jr. volta a desequilibrar e Real Madrid bate Chelsea

Nesta quarta-feira (12/4), o Real Madrid recebeu o Chelsea pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões e venceu por 2 a 0. Benzema abriu o placar ainda na primeira etapa, após rebote gerado por Vinícius Júnior. O brasileiro ainda deu a assistência para Asensio ampliar no segundo tempo.

No começo da etapa final, Chilwell foi expulso pelo lado do Chelsea e complicou ainda mais a missão da equipe inglesa, que agora precisa vencer em casa por dois gols de diferença para forçar a prorrogação.

A partida de volta entre Chelsea e Real Madrid acontece na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

O próximo jogo do Real Madrid, no entanto, é no sábado, diante do Cádiz, fora de casa, às 16 horas, pelo Campeonato Espanhol. Já o Chelsea encara agora o Brighton, em seus domínios, no sábado, às 11 horas, pela Premier League.

O jogo

O Real Madrid começou o duelo segurando mais a bola em seu campo de ataque, enquanto o Chelsea tentava puxar contra-ataques em velocidade quando tinha a posse. Aos poucos o time inglês evoluiu e dominou as ações do jogo durante alguns minutos iniciais do primeiro tempo. No entanto, os merengues pressionaram mais na primeira etapa, tanto que abriram o placar aos 21 minutos com Benzema após finalização de Vinícius Jr. defendida por Kepa.

Depois do gol inaugural, ambos os lados tiveram boas chances de marcar e a partida ficou com um ritmo bastante acelerado. Mesmo assim, o jogo foi para o intervalo ainda com 1 a 0 a favor do Real Madrid.

O segundo tempo começou com um pesadelo para o Chelsea. O lateral Chilwell cometeu uma falta para paralisar um contra-ataque puxado por Rodrygo e foi expulso. Com um a menos, a equipe inglesa foi ainda mais pressionada pelo Real, que controlou tranquilamente a etapa final.

Pouco depois de entrar em campo, Marco Asensio chutou rasteiro no canto de Kepa e ampliou o placar aos 28, com assistência de Vinícius Júnior.

O Real tentou criar chances na reta final para deixar a vantagem ainda mais tranquila, mas a partida se encerrou com 2 a 0 para a equipe espanhola.

(com agências)