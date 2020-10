O plantão judiciário funciona diante da necessidade de manter o atendimento à população e de se dar continuidade à prestação jurisdicional de forma ininterrupta. Nele são aceitos os atos processuais de natureza urgente e essenciais à prevenção de direitos.

O plantão divide-se em cível e criminal e em ambos é possível o peticionamento eletrônico de medidas urgentes. Contudo, para que haja uma maior efetividade na prestação jurisdicional, requer-se a comunicação, via telefone, do peticionamento recém-feito. Assim, garante-se a celeridade na análise do pedido pelo magistrado plantonista.

O telefone para atendimento no plantão cível da comarca de Campo Grande é o 99134-3634. Já para atendimento no plantão criminal, o telefone é o 99325-1794.

Os telefones para acionar o Plantão nas comarcas de todo o Estado estão disponíveis no link https://www.tjms.jus.br/magistratura/plantao_servidores.php?pln=.