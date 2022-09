Lilian Fernandes é candidata a Deputada Federal pelo PSB, partido que é presidido pelo competentíssimo doutor Ricardo Ayache que também preside a CASSEMS. Ricardo Ayache declarou nas redes sociais seu apoio a Lilian Fernandes e está pedindo votos para sua candidata. Lilian é uma pessoa da mais alta qualidade. Defensora dos servidores estaduais, municipais e das minorias, executa várias ações sociais em prol da população e não se prevalece de suas ações, pois ela mesma sente em seu coração a vontade de ajudar. Além de excelente mãe é uma eximia defensora dos direitos trabalhistas e sociais e entende como poucos a luta pela maioria.

Se eleita, Lilian representará muito bem os Sul-mato-grossenses. É uma mulher inteligente e com histórico de sucesso, além de altamente confiável. Nas suas falas as respostas são rápidas, o que a torna agradável no intercâmbio das ideias.

Trata-se de uma política diferente, interessada e disposta a trabalhar.

Mas quem é Lilian Fernandes: Lilian Fernandes é nascida em Umuarama PR, filha de funcionário de empresa de transporte coletivo e dona de casa. Desde cedo viu nos estudos e na luta sindical os principais meios de alcançar o sonho de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.



Servidora concursada em Mato Grosso do Sul, casada, com dois filhos, Lilian é Assistente Social, pós-graduada em Gerontologia, Advogada, Presidente licenciada da FESERP-MS (Federação Sindical dos Servidores Municipais e Estaduais do MS) e do SINDSAD/MS (Sindicato dos Servidores da Administração do MS) e Conselheira de Administração licenciada da CASSEMS.

Lilian Fernandes, como Deputada Federal, se pautará pela BOA POLÍTICA, defesa da luta das mulheres, dos trabalhadores, servidores públicos e levará o modelo da saúde feito na Cassems para todo o Brasil.

Conheça suas propostas:

• Mínimo de 30% das cadeiras para as mulheres no parlamento federal, estaduais e municipais para aumentar a representação feminina na política;

• Priorização de mulheres com filhos menores nos programas sociais e habitacionais;

• Efetivação de estrutura para execução e cumprimento de medidas protetivas e ao enfrentamento à violência doméstica.

• Ampliação do número de unidades de educação infantil, permitindo assim uma melhor inserção das mulheres no mercado de trabalho.

• Ampliação das unidades e financiamento da EDUCAÇÃO ESPECIAL, permitindo assim que as mulheres com filhos nessa condição possam também se inserir no mercado de trabalho.

• Correção da tabela do Imposto de renda desde sua última atualização, 26,57% e redução da carga tributária nacional para menos de 25% do PIB.

• Impedir a terceirização de qualquer carreira de servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

• Previdência justa que garanta aos inativos vida condigna;

• Votar CONTRA a PEC 32/2020 (reforma administrativa que significa o desmonte do serviço público); •Regulamentação da Convenção 151 da OIT, que garante amparo legal à Organização Sindical, à negociação coletiva e ao direito de greve dos trabalhadores do setor público.

•Fazer projetos de visem incentivar o acesso do jovem ao mercado de trabalho, bem como a estágios remunerados;

• Projeto para ampliar o número de CASAS DOS ESTUDANTES, onde possua universidades estaduais ou federais;

• Facilitar o acesso à cultura, esporte, lazer, cidadania; Repactuação do pagamento das dívidas dos estudantes cadastrados no FIES, reduzindo valor das parcelas e amortização dos juros.

• Inclusão digital nas escolas e universidades, enfrentando fatores que impedem o acesso da Juventude as oportunidades.

• AMPLIAÇÃO & CORREÇÃO do FINANCIAMENTO do SUS com aparelhamento de suas unidades e valorização de todos seus profissionais:

• Financiamento do desenvolvimento de tecnologias para aprimoramento dos serviços de saúde.

• Aumentar o financiamento público à Saúde da Mulher.