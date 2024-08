Lilian Fernandes é reeleita por unanimidade presidente da FESERP-MS, para Gestão 2024/2029

A FESERP-MS realizou nos dias 07 e 08 de agosto, o Congresso Eleitoral com os dirigentes dos sindicatos filiados. O evento aconteceu no Hotel Exceler, em Campo Grande-MS.

Lilian Fernandes foi reeleita por unanimidade presidente da FESERP-MS, para Gestão 2024/2029 para representar os servidores públicos municipais e estaduais dos três poderes de Mato Grosso do Sul. Como 1º Vice-Presidente Michel Vaz e 2º Vice-Presidente, Ordiley Furtado.

No dia 07 de agosto foi um dia produtivo com debates e palestras sendo aberta pela presidente da FESERP-MS, Lilian Fernandes falando sobre a Convenção Coletiva 151, da OIT. Dr. Jorge Fernandes que ministrou a palestra da importância dos Sindicatos estarem amparados juridicamente e tirando as dúvidas dos presentes. Encerrando as palestras, o Jornalista e Radialista Ricardo Ortiz ministrou a palestra de Oratória – Modelo 2.

No dia 08 de agosto, a Comissão eleitoral conduziu os trabalhos da eleição. Logo após, todos os representantes dos Sindicatos filiados a FESERP-MS presentes aclamaram por unanimidade a recondução de Lilian Fernandes como Presidente, elegendo a Chapa 1 Federação Atuante e de Base da FESERP-MS para Gestão 2024/2029.

Conheça a nova gestão:

Presidente: Lilian Fernandes;

Primeiro Vice Presidente: Michel Vaz Morrison;

2º Vice Presidente: Ordiley Furtado Medeiros;

Secretária Geral: Líliam Kohler dos Santos Angelo;

Primeira Secretária Geral: Nuciene dos Santos Silva;

Segunda Secretária Geral: Jacilene Ferreira da Silva;

Diretor Financeiro: Geraldo Celestino de Carvalho;

Primeiro Diretor Financeiro: Jorge da Mota Vilalva;

Segunda Diretora Financeira: Juciene Ribeiro Soares Albuquerque;

Diretor para Assuntos do Poder Judiciário: Sérgio Luiz Romanholi;

Diretor Jurídico: Hudson Pereira Bonfim;

Diretora de Imprensa, Divulgação e Relações Públicas:

Danielle Bueno Fernandes da Silva;

Diretora de Assuntos da Mulher, Idoso, Juventude, Racial, Gênero, Aposentados/Pensionistas e Sociais:

Simone Gomes do Nascimento;

Diretor de Formação Sindical: Idamar Santana de Oliveira;

Diretora de Formação Sindical Adjunta:

Silvia Márcia da Silva;

Diretor de Patrimônio: Audenir Martins Eugenio da Silva;

Diretor de Patrimônio Adjunto: Leandro Domingues;

Diretor de Assuntos Estaduais: Esmael Almeida Machado;

Diretora de Assuntos Municipais: Michela Firmina da Fonseca;

Diretor de Eventos, Esportes e Lazer: Erotides de Araujo Soares;

Diretor de Políticas Públicas (Educação, Saúde e Segurança): Nilson Araújo Figueredo;

Diretora de Políticas Salariais: Mara Rúbia Pereira Rodrigues Araújo;

Diretor para Assuntos Indígenas e de Meio Ambiente: Luiz Carlos Binelo de Campos;

Conselho Fiscal Titular:

Maria Domingas N. de Almeida;

Estela Cáceres Franco;

Orivaldo Duarte Florenciano;

Conselho Fiscal Suplente:

Lazaro Aparecido dos Reis;

Ramão Melo Ortega;

Flávio Alberto Rena.