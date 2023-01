Visando levar mais segurança e bem estar aos moradores de Campo Grande, o vereador William Maksoud protocolou na Câmara Municipal, solicitações para execução de serviços de limpeza de calçadas e bueiros em vários bairros.

As indicações propostas por Maksoud são para limpeza de calçada nas ruas Afrânio Peixoto, em frente ao numero 518; rua Itatiaia, em frente ao numero 245, no bairro Santo Antônio; na rua Belém, em frente ao numero 20, no Jardim Imá.

No bairro Portal Caiobá II, os serviços abrangem as ruas Leão Zardo; Rua Francisco Antônio de Souza cruzamento com a Rua Velia Bert de Souza, Rua Octaviano Inácio de Souza e Rua Diognes Ignácio de Souza; também na Rua Leão Zardo cruzamento com as Ruas Cachoeira do Campo com a Rua Astúrio Luíz Braga; em toda a extensão da Rua Astúrio Luíz Barga.

“Essas indicações visam atender as necessidades e reivindicações da população, visto que as calçadas se encontram intransitáveis devido ao excesso de mato, dificultando assim a acessibilidade no local e a passagem de pedestres”, justificou Maksoud.

Além disso, o parlamentar solicita ainda a manutenção e limpeza do bueiro (boca de lobo) localizado na Rua Maria das Dores Soares, próximo ao número 44, no bairro Aero Rancho (setor 7); e na Rua São Ramão cruzamento com a Rua Miguel Ferreira Vieira, na Vila Santa Luzia.

“Os bueiros destas ruas encontram-se danificados e com muito lixo, obstruindo assim o escoamento das águas pluviais, representando um sério risco para a população”, completou o parlamentar.

Esses e outros pedidos serão apresentados durante a sessão ordinária da Câmara, que retorna as atividades em plenário em fevereiro, e depois encaminhados ao Poder Executivo.