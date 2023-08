Limpeza e manutenção de calçadas estão entre as solicitações do vereador William Maksoud

Nesta terça-feira (15), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, o vereador William Maksoud apresentou novos pedidos para manutenções e benfeitorias nos bairros de Campo Grande.

Conforme os documentos protocolados na Casa de Leis, entre as indicações estão limpeza de terreno e retirada de entulhos em terreno no bairro Tiradentes; limpeza e manutenção das calçadas nos bairros São Francisco e Vila Planalto; e instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus no São Francisco.

Além disso, de parlamentar encaminhou solicitação para realização de estudo técnico para a implantação de um radar no semáforo do cruzamento da Rua Marquês de Herval, com a Rua Avenida Cônsul Assaf Trad, no bairro Mata do Jacinto.

“Recebemos diariamente diversos pedidos da população para melhorias nos bairros. Temos encaminhado todos os pedidos aos órgãos competentes para execução e continuaremos lutando por uma Campo Grande melhor para todos”, destacou Maksoud.