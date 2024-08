Limpeza na casa do “acumulador da Rua Planalto” continua e tem previsão de término hoje (16)

Limpeza na casa do “acumulador da Rua Planalto” no Bairro da TV Morena continua e dois caminhões de lixo já foram retirados hoje (16) do local. Galinhas, larvas do Aegypti e muito lixo foram retirados e a operação de limpeza que deve terminar nesta sexta-feira (16). Equipe da Decat, Sisep e Vigilância Sanitária estão no local.

José Fernandes da Silva foi preso em flagrante na terça-feira (13) e a prisão convertida em preventiva. Medida tomada após as ações dele continuarem colocando em risco a integridade e saúde de vizinhos e pessoas que passam pelo local, segundo a polícia.

Gabriela Stainler Pacetta, Delegada Titular da Decat afirma que “o proprietário não obedeceu a regularização ambiental, Lei 965, e já havia sido autuado várias vezes, mas ignorava as autuações. Ele foi autuado em flagrante e teve a pena aumentada pelo crime de poluição, devido à situação da casa”.

Vizinhos reclamavam da situação do imóvel. De acordo com uma moradora a situação estava insustentável há quatro anos. O acúmulo de sujeira exala cheiro e infestação de insetos. Até mesmo galinhas eram deixadas na calçada e dentro da casa.

Apesar da limpeza com tratores e caminhões, o local ficou com odor forte de fezes, que se espalha ainda mais com o calor intenso que está fazendo.

A Equipe espera retirar 42 metros cúbicos de entulho do local, em dois dias de operação de limpeza.