O vereador William Maksoud apresenta nesta terça-feira (7), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, pedidos para execução de diversos serviços de melhorias nos bairros, dentre eles a limpeza de calçadas, podas de árvores e sinalização.

Segundo documentos protocolados na Casa de Leis, o parlamentar solicita limpeza, retirada de mato da calçada localizado na Rua José Antônio no Bairro Monte Castelo; poda das árvores que estão próximas à pista de caminhada no entorno da Lagoa Itatiaia localizada na Rua Jorge Luis Anchieta Curado no Jardim Itatiaia; limpeza e manutenção da área no entorno da Escola Estadual Alice Nunes Zamipere localizada na Rua Constantinopla no bairro Vila Palmira; e ainda limpeza, retirada de entulhos e roçada do mato na área da Pista de Caminhada localizada na Rua Alcebíades Barbosa, no cruzamento com a Rua Darci Vieira e Rua Rosa Maria Lopes no bairro Nova Lima.

Também foi indicada a realização de estudo técnico para a implantação de sinalização horizontal e vertical de “Proibido Estacionar Caminhões” no trecho da Avenida Petrópolis onde está localizado o Fort Atacadista União; revisão da lâmpada do poste de iluminação pública localizado na Rua Jussara no Guanandi e também na Rua Formosa no bairro Vila Marli.

Outras reivindicações de Maksoud são para serviços de sinalização na Rua Santa Rosa no cruzamento com a Rua São Clemente na Vila Santa Luzia; também na Rua Beatriz Cordeiro Leal no cruzamento com a Rua Marquês de Oliveira no Jardim Panamá; na Rua Argemiro Fialho no cruzamento com a Avenida Tiradentes na Vila Bandeirante; e na Rua Tokio no cruzamento com a Rua Arissoli Ribeiro no bairro Vila Palmira.

Todos os pedidos foram protocolados e serão encaminhados aos órgãos competentes para execução.