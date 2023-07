Linn da Quebrada é a grande atração da parada LGBT+ em Campo Grande

A multiartista Linn da Quebrada está confirmada como a grande atração da 20ª Parada LGBT+. O evento gratuito acontece no dia 22 de julho, em Campo Grande, e reúne diversos artistas locais na Praça do Rádio Clube.

Evento gratuito: com o tema “Discurso de ódio não é liberdade de expressão! Eu exijo respeito!”, o evento é aberto a toda a população e é realizado pela Associação de Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS), com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Governo do Estado.

Programação: além da Linn também se apresentam: Crew Drag CG, Hands Up MS, Narciso, Abhnerrr, Lauanda Dumor, Gaga Funkeira, Karla Mela, Miss Violence, Lady Afroo, Baiflufaga, Fábio Jara, Depieri b2b Deumatch, Nuala Lobo, Gustavo Freitas, Beca e Gaia Arte, Deh Leão, Ricke, Ruschel, HEllen KAdory, Thysmmy Kyssmmy, Yasmin Fontes, Anastadence, Luna Negra Cia de Dança, Imperatriz Yara, Duo R(Existência),Kiara Kido, Georgia: O Anjo Azul, Silveira, Bredavi, Sarah Rodrigues, Bela Mortis, Manuzera, Allan Gabriel, Voguelicious, New Dance Docer, e Bateria G.R.E.S Deixa Falar.

Eventos paralelos: a comemoração começa já nesta quarta-feira (19) com o “10º Sarau e Feira LGBTQIA+ Arte, Cultura e Cidadania” da Casa Satine, com arrecadação de alimentos não perecíveis para a comunidade da sigla atendida pela instituição Casa Satine. Na quinta (20) acontece uma ação para a elaboração e criação coletiva de cartazes para a Parada LGBT+. Já na sexta (21) mais uma edição do evento “Drag Super”.