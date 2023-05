Lionel Messi no São Paulo? Clube assina com jogador para o sub-9

Conhece esse nome? O craque mirim Lionel Messi Silva assinou com o São Paulo para atuar no sub-9 do time paulista.

Ainda nas categorias de base, ele jogará, a princípio no futsal para então, evoluir aos gramados.

Lionel Messi da Silva, do sub-9, assinou seu primeiro contrato com o São Paulo. 🗞 @MadeCotia

A base do São Paulo, com treinos localizados na cidade de Cotia-SP, é conhecida por revelar grandes estrelas do futebol como Kaká, Éder Militão, Rodrigo Caio, Casemiro, Hernanes, Lucas Moura e David Neres.