Lira quer acelerar a votação da reforma tributária para ir a cruzeiro do Safadão nos EUA

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estaria acelerando a tramitação da reforma tributária para poder adiantar o “recesso branco” da Casa e comparecer a cruzeiro do cantor Wesley Safadão. A informação foi dada por parlamentares ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo.

A legislação proíbe o Congresso Nacional de entrar em recesso antes da votação do Projeto de Lei Orçamentária do ano seguinte, mas, como a votação deste ano depende da aprovação do arcabouço fiscal, os parlamentares vão tirar uma folga, o chamado “recesso branco”, antecipadamente.

O usual é que a pausa do Congresso se dê de 19 a 31 de julho, mas o presidente da câmara teria pedido a líderes partidários que destravassem a pauta econômica para que ele pudesse viajar com usa família para Orlando, na Flórida (EUA), onde ocorrerá o evento “ilha exclusiva do Safadão nas Bahamas”, marcado para os dias 10 a 13 de julho.

“Vamos ver os melhores shows do Brasil com Wesley Safadão, Bell Marques, Zé Neto & Cristiano, Dubdogz, Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land, Marcynho Sensação, EME, Tirullipa e muito mais”, diz o site de vendas ao listar uma série de atrações.

A cabine mais barata do navio é vendida a R$ 5.408 por pessoa e as mais caras já estão esgotadas.

Na segunda-feira (3), Lira anunciou o cancelamento de todas as comissões e audiências para que a Câmara realizasse um “esforço concentrado” para votar quatro pautas importantes para a área econômica do governo federal: reforma tributária, arcabouço fiscal, projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), e a recriação do Programa de Aquisição de Alimentos.

Deputados ouvidos pela Folha garantem que Lira só voltará para Brasília em agosto, quando se encerraria o recesso. Congressistas já dão como certo que as atividades da Câmara acabam nesta sexta (7), independentemente da aprovação ou não das pautas prioritárias do governo.