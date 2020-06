O governo federal passou a divulgar uma lista de beneficiários do auxílio emergencial com os respectivos pagamentos das parcelas. A consulta é pública e pode ser feita através do Portal da Transparência, onde os mais de 53,9 milhões de beneficiários podem ser filtrados por estado, município e mês de disponibilização. Os dados serão atualizados mensalmente.

Também é possível consultar um beneficiário específico, por meio do nome, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Número de Identificação Social (NIS). Nos casos de beneficiários que fazem parte do Bolsa Família, as informações também podem ser buscadas a partir dos representantes familiares, quando houver.

A consulta é formada por três grupos de beneficiários: Programa Bolsa Família, Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e Não Inscritos no Cadastro Único (ExtraCad).

Essas informações se juntam aos demais benefícios já publicados, como: Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família, Garantia-Safra, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e Seguro Defeso, consolidando dados sobre recursos públicos federais destinados a milhões de beneficiários.

Acesse http://www.portaldatransparencia.gov.br/