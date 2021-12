A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) e da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais (Secomp), lançou na segunda-feira (27) o último Prêmio Ipê do ano. Com premiações de até R$ 31 mil, as inscrições vão até o dia 11 de fevereiro de 2022 e devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/Gy2w5RfFh1eikWZj9 .

A premiação visa contemplar cinco produtos literários, com até R$ 31 mil, que tenham por objeto a publicação de obra inédita em formato de livro físico, produzida por autores residentes e domiciliados no município de Campo Grande há, no mínimo, há dois anos. Podem se inscrever apenas pessoas físicas. O edital completo você confere no link http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/premiosipes/ .

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, este é o sexto prêmio aberto neste ano de 2021 para a população. “Começamos em junho, com o Prêmio Ipê Teatro e, de lá para cá, lançamos seis premiações, sendo que ainda temos o Prêmio Ipê Artesanato aberto, recebendo inscrições”, lembra ele.

Ainda segundo Max, o Prêmio Ipê foi pensado para pulverizar os seguintes eixos da Cultura: teatro, dança, artes visuais, audiovisual e literatura. “Criamos pela primeira vez um edital de caráter premiação para incentivar enquanto poder público a criação de novos produtos regionais”, afirma ele.

Interessados em esclarecer dúvidas devem entrar em contato pelo e-mail premioipedeliteratura@gmail.com ou pelo número 4042-1313 (ramal 4335).