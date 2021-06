Como de costume, todas as quartas-feiras, às 10h30, a Comissão Permanente de Saúde promove live sobre temas importantes ligados à promoção da saúde e disseminação da informação para os cidadãos de Campo Grande. O tema desta semana será o “Impacto da covid na saúde do homem”.

O encontro será mediado pelo vereador Dr. Jamal, um dos integrantes da comissão e será transmitido pelo Facebook (https://www.facebook.com/camaracgms) e pelo Youtube (https://www.youtube.com/camaramunicipalcg) da Casa de Leis. Por esses canais, o público poderá encaminhar perguntas e sugestões que serão respondidas pelos participantes.

Além de Dr. Jamal, a comissão ainda é composta pelos vereadores Dr. Sandro Benites (presidente), Dr. Victor Rocha (vice-presidente), Dr. Loester e Tabosa.

Os vereadores recebem para a conversa o Dr. Osvaldo Dutra. Cirurgião geral e diretor clínico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o médico de 83 anos foi Diretor Regional de Saúde de Três Lagoas e fundou o Instituto Médico em 1972. De 1978 a 1982 cumpriu mandato como deputado estadual.

Durante a live são repassadas informações dos trabalhos da comissão e dos vereadores relacionados à pandemia do novo coronavírus, projetos de lei, decretos e medidas adotadas até então. Os integrantes também comentam os números da pandemia no estado e no Brasil. Iniciada depois de instalado o período de exceção as lives levam informação aos campo-grandenses e desmistifica temas mal compreendidos pela população.

Dados

Boletim divulgado na sexta-feira (29), pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), aponta 103.148 casos confirmados de Covid-19 em Campo Grande desde o início da pandemia. Foram 2.820 mortes pela doença. Ainda, 502 pacientes permanecem internados, sendo 249 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 2 em Pronto Atendimento Médico (PAM).

Nesta segunda-feira (31), a Sesau abriu a vacinação para pessoas acima de 55 anos, assim como quem não tomou a segunda dosa da vacina da AstraZeneca. Gestantes e puérperas após 45 dias do parto maiores de 18 anos também podem ser vacinadas. Trabalhadores da construção civil, industriais e caminhoneiros acima dos 45 anos também foram liberados para imunização.